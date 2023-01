Como Aznar chamullaba el catalán --“en la intimidad”--, confesemos que hemos hojeado el ‘Hola’ alguna vez como con desdén, al modo en que se silba o se tararea una coplilla. Puede que también lo hayamos hecho rodeados de otras personas en una sala de espera de un dentista de otro tiempo. No recuerdo haber leído nunca los textos de la revista de los más notables corazones, eso podría asegurarlo, vive Dios..., algún pie de foto, todo lo más. Y unos destacadillos, quizá. Ejem, ya saben: vicios privados, públicas virtudes. No puedo evitar recordar a aquel intelectual, furibundo antitelevisión y amigo de Nanni Moretti en ‘Caro Diario’, ladera abajo gritando “’’televisione!’, ‘televisione!’ jugándose el físico para coger un ferry en una isla desconectada, y poder volver a ver la serie de amor y lujo a la que estaba enganchadísimo (en la intimidad).

Uno tiende a abandonar las caretas con el tiempo, y me declaro fan de ‘Cuarto Milenio’, dicho queda: viva la narcotele; eso sí: la que es ajena a la cochambre privada de personajillos estentóreos. Abajo el furor de algunos medios por el reportaje que quita el hambre. Y ya puestos a juzgar en este primer día del año, hagamos loa del ‘Hola’, o al menos tengámosle el reconocimiento de su contribución inofensiva a crear sueños de salón sin perder la fidelidad al buen gusto (y un cierto distanciamiento ‘classy’). Son 450.000 ejemplares semanales en 15 países. Made in Spain desde 1944.

Este alegato de advenedizo es de ocasión, porque nace en buena medida de la última portada del ‘Hola’, que me ha conmovido: “Isabel y Mario han roto”. No es éste el sitio de extenderse sobre tiburones del parnaso económico y hasta reyes británicos al acecho de la rutilante Preylser, que todavía está para desmayarse. Y mucho menos sobre la firmeza de la “pichula” de Varguitas --”venas que humor a tanto fuego han dado”, con permiso de Quevedo--, sobre la que el Nobel ya bromeaba hace un par de años. Aunque, por algún extraño sortilegio, Mario, el verdadero Supermario de las letras, es despreciado por quienes, encima, se prometen no leerlo nunca --bien puede porque la literatura les importa un pimiento lacio--. Y uno, agradecido por ciudades y perros y chivos y por tías Julias, Rigobertos y Fonchitos que encontró como paraísos en las esquinas de las hojas de sus novelas, se atreve a exclamarle ¡Salve, Mario, esperamos de ti que no cese tu trepidante vida, repleta de amor de toda condición! Ocho años con Isabel bien pueden ser suficientes, diría con todo respeto y toda falta de elementos de juicio un rendido admirador.