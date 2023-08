último domingo de este agosto tan inmisericorde y último día de esa ensoñación que son las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. Así como quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros, Gallito dixit, quien no se asomó al estuario del viejo Betis no sabe a qué sabe una carrera de caballos. Con el fondo incomparable del contraluz de Doñana, la bajamar sanluqueña se convierte en pista única para el galope y en esta tarde dominical se le da carpetazo un año más con la innovación de tener a un sanluqueño universal en la memoria al cabo de año de que nos abandonase. Manolo Sanlúcar contribuyó a propalar su pueblo por el mundo, esta tarde se le rinde homenaje dándole su nombre al Gran Premio y el recuerdo del insigne guitarrero sanluqueño le dará prestancia a ese espectáculo único que va desde Bajo de Guía a Las Piletas.