Caballos y gran ocaso por Doñana

Nuevamente caballos galopando por la bajamar desde Bajo Guía a las Piletas, ya casi en La Jara, corazón de Sanlúcar de Barrameda, novia del río y del mar. Estamos en la recta final del veraneo sanluqueño, el pasado domingo en El Pino hubo un recital de héroes ante un lote pavoroso de Miura y cualquier día es un rompeolas de vida la Plaza del Cabildo. Dicen que vaya la pena de que la playa donde el Guadalquivir se convierte en mar océana no tenga calidad, pero es que la Naturaleza es sabia y sabe que Sanlúcar sería un lugar inhabitable, una bulla insoportable. Y hasta mañana, segundo ciclo de carreras de caballos con la ensoñación del sol en retirada por Doñana como pase de la firma a un gran espectáculo. Dijo José que quien no había vivido toros en El Puerto no sabía lo que es eso, pero tampoco debe uno perderse los caballos galopando por la playa.