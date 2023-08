Aunque son numerosas las ofertas playeras, en este segundo sábado del tremendo ferragosto que padecemos, la solución es bien sencilla. La solución está en tomar la autopista rumbo a Cádiz y desviarse en Las Cabezas o seguir con destino a El Puerto. Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe cómo es un día de toros, sentenció José, pero es que también se puede elegir esa ensoñación que son los caballos queriendo llegar primeros a Las Piletas. Tarde de bajamar en Bajo de Guía y último día de carreras del primer ciclo del turf sanluqueño para extasiarse con ese contraluz de Doñana que es una imagen única. Y para los aficionados al toro, puede que se encuentren con otra cita única, la de la corrida en la plaza portuense con el concurso de ese orfebre de la margen derecha que reaparecía ayer en Huesca y que atiende por Morante... de La Puebla of course.