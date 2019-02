Caer ante un extraterrestre no es pecado

Campeón habemus como no ocurra un vuelco en la Liga. Y muy grande tendría que ser para que el equipo de Messi no logre una Liga más. El triunfo de ayer en Nervión hace que las cosas se vean de esa manera y, desde luego, no habrá quien se lo discuta como ese extraterrestre argentino siga de pie. Un triplete de goles y una asistencia fue su carta de presentación para que el Sevilla viese cómo el caramelo que chupaba al descanso se diluyera.

La tarde, primaveral en este febrero tan atípico, empezó con una sobredosis de emotividad en el recuerdo al presidente que cimentó el Sevilla de la plata acumulada. Y fue como si los futbolistas quisiesen demostrar en la grama el afecto de todo el sevillismo, pues la tropa de Machín se comió literalmente al Barça a través de un primer tiempo excepcional. Presión agobiante, velocidad de vértigo para ganar los duelos y acierto ante Ter Stegen para asombro del mundo.

Al intermedio, optimismo en cantidades industriales por lo que hacía el equipo, pero ya Messi había dicho aquí estoy yo con una volea excepcional como anticipo de lo que desgranaría en una segunda parte diametralmente opuesta. El balón ya no se compartía, Machín se veía obligado a cambiar piezas y con cada pieza nueva, el Sevilla empeoraba. Empeoraba el Sevilla y emergía cada minuto más el mejor futbolista que vieron estos ojos que ha de comerse la tierra.

...y Messi. He ahí la diferencia, que uno contaba con un extraterrestre y en el otro todos eran de este planeta. Y, claro, pasó lo que pasó, que Messi fue sacando balas de su sobrenatural canana para ir doblegando a un Sevilla que no bajaba los brazos, pero que llegaba una fracción de segundo tarde a todo. Y así como Felipe II fue derrotado por los elementos, el Sevilla fue abatido por un solo hombre, el que dice llamarse y se llama Lionel Andrés Messi Cuccittini, sombreros fuera.