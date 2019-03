Como el calentamiento global, el turismo de masas ha llegado para quedarse. Como ante él, sólo cabe tomar medidas que atenúen sus efectos. Ningún país desea o puede -porque la economía lo exige- hacer los sacrificios radicales que paliarían los efectos acumulados desde la revolución industrial. Según los más serios estudios el efecto invernadero puede ser ya irreversible y sólo cabría mitigarlo reduciendo las emisiones causadas por la actividad humana. Y ninguna ciudad está dispuesta o puede -porque la economía lo exige- tomar las medidas radicales que asegurarían la explotación sostenible del turismo. Y además, ¿cómo impedir la libre circulación de personas? Al igual que sucede con el global, ante el irreversible calentamiento turístico solo cabe tomar medidas que mitiguen sus efectos. Y no es tarea fácil.

Me pongo en los zapatos de Juan Espadas y comprendo el desafío que esto supone. Sobre todo, y en esto vuelven a coincidir el fenómeno climático y el turístico, cuando las medidas se toman demasiado tarde. Espadas se enfrenta a una situación heredada de, al menos, cuatro antecesores del PA, el PSOE y el PP. No se tomaron medidas drásticas que protegieran entornos urbanos y comercios históricos, limitaran licencias de bares y veladores, regularan los apartamentos turísticos o intentaran reconducir los flujos poniendo en valor otras zonas de la ciudad. Cosas, lo sé, difíciles de hacerse en una economía de libre mercado, una ciudad que no logra despegar económicamente y un contexto de crisis y paro (pese a que se prevé que este año se alcance la cifra anterior a la crisis, por debajo del 20%, nuestra provincia sumaba en febrero 196.107 parados).

Barcelona intenta proteger desde hace años sus comercios históricos, en los últimos tres años ha cerrado casi 5.000 pisos turísticos y sólo da nuevas licencias si se produce una baja y en barrios no céntricos. Pero los hechos demuestran que la realidad y la picaresca burlan estos controles. Se ha actuado demasiado tarde para afrontar una cuestión demasiado compleja. Bilbao no quiere ser Barcelona: ésta ha sido la conclusión de unas jornadas organizadas el mes pasado por la Agrupación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas bajo el irónico título de El turismo es un gran invento.

Buena noticia es la celebración de la Cumbre Mundial del Turismo en Sevilla. Pero es un desafío afrontar el impacto del turismo masivo.