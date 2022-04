Cambios para mal en la Semana Santa

Para los que ya no aguantamos el segundo tiempo, esta Semana Santa de después de la pandemia nos coge a contraestilo. La gran fiesta de Sevilla, la que esperábamos durante todo el año durante tantos años, ya no está a nuestro alcance. Ir al encuentro de cada devoción por el camino más corto y sin hacerle ascos a la bulla es ya un imposible. Sólo queda verla pasar, no ir al encuentro, y resulta que verla pasar en un sitio fijo, aun sentados, se hace insufriblemente pesado. Nunca me gustó ver pasar la Semana Santa sino ir a su encuentro, pero es que ahora es aburridísimo ver pasar nazarenos y más nazarenos, además de soportar parones casi siempre inexplicables. Cualquier cofradía tarda en pasar por un punto fijo lo que antaño sólo tardaban el Gran Poder o la Macarena, pero que esté saliendo la Virgen del Refugio y que su Cruz de Guía esté en el Salvador tiene tela.