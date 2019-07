Camilleri sin tiempo

Quienes han vivido su momento estelar en su última edad tienen la ventaja de que esa imagen quedará de ellos para siempre, no sufrirá la larga decadencia posterior. Quienes triunfan a la vejez albergan como un leve gesto irónico en la mirada, saben que el oropel de la relevancia social es algo tan efímero que se sonríen por ello. Algo de esto hay en los semblantes de Borges, Torrente Ballester o el recién fallecido Andrea Camilleri.

Asombra pensar que el personaje que asegura la perduración de Camilleri fue creado hace sólo 25 años. Montalbano parece estar ahí desde siempre. Es lo que tienen los personajes redondos, que, como el amor, parece que siempre existieron, no concebimos nuestro mundo sin ellos, no recordamos nuestra vida anterior. Los personajes de ficción redondos tienen la capacidad de proyectarse hacia atrás y también, a diferencia del amor, ay, sabemos que lo harán hacia delante por siempre. Y eso, que quizá los escritores no veteranos rechacen, porque les puede el ego personal frente a sus personajes (como Conan Doyle y su Sherlock Holmes), los escritores mayores lo reciben como una bendición, pues saben que no hay mayor eternidad literaria que crear un personaje duradero, universal (no todos pueden ser Shakespeare, Balzac, Dickens o Galdós, y crear un puñado de ellos).

Montalbano, con sus baños en el mar, su éxito no buscado, y por eso más atractivo, entre las féminas, su relación con Livia, sus raros compañeros de trabajo, ese entorno siciliano tan árido y sin embargo acogedor, ofrece al lector algo no habitual entre muchas novelas: un mundo grato, una vida en la que apetece colarse. Lleno de crímenes y actuaciones casi siempre delictivas, el mundo de Montalbano, en el que el lector sabe qué se va a encontrar, es atractivo para él, y quiere saber si por fin el fiscal Tommaseo se va a arruinar en una timba, o la simpar Adelina ha encontrado algún plato nuevo, o si la conversación telefónica entre Montalbano y Livia no va a tener interferencias. El lector se siente en Vigàta como en su casa, mejor que en ella, porque para eso está la ficción, para ofrecer otro mundo en el que escaparse de la rutina diaria durante las horas de la lectura, donde encontrar a amigos que no te van a fallar, a los que verás vivir con una calurosa cercanía y a la vez un distanciamiento extraño.

Camilleri, con su afable rostro, el de un escritor que también ponía el foco sobre sus otras novelas, porque como buen padre no quería desmerecer al resto de sus hijos ante el más exitoso, sabía que casi todo se lo debía a Montalbano, ese personaje que se le apareció a una edad a la que otros escritores ya no dan más de sí y que lo hizo volcarse en una cantidad de novelas asombrosa. Camilleri, en carrera contra el tiempo se aseguró vencerlo, aunque muy probablemente, ventajas de la vejez, no buscara esa forma de inmortalidad sino divertirse mientras escribía, que, como todo escritor sabe, es el único momento en que en verdad vence al tiempo que parece no existir, no pasar. Aunque pase.