SI usted está leyendo este artículo significa que ha sobrevivido a las Navidades 2022-2023. Enhorabuena. El final de las Pascuas, como el inicio de septiembre, es uno de esos momentos del año en el que nos hacemos la ilusión de que es posible iniciar una nueva vida. Luego llega enero con su tópica cuesta y con el guantazo de realidad que nos recuerda que es difícil escapar de uno mismo. Como dice el adagio: “un carácter es un destino”. Una de las mayores mentiras que repite el discurso contemporáneo es la capacidad infinita que tenemos de cambio. Desde la publicidad de la multinacional de ropa deportiva Nike (If you want, you can) hasta la propaganda política del partido Podemos (Sí se puede), nos intentan vender esa idea de la posibilidad de reinvención perpetua. Es un debate muy antiguo este del libre albedrío frente a la predestinación, pero la ciencia moderna demuestra cada vez más lo condicionado que está nuestro comportamiento por los genes, esas unidades de información que, cada vez más, parece que son las dueñas del cotarro de eso que llamamos vida. Aparte, están los condicionamientos sociales, educativos, políticos y económicos. Aún así hay algo misterioso y grande en el corazón del hombre, un anhelo de libertad y de poder cuyo venero desconocemos y que lo convierte en un animal excepcional o, como antes se decía, en el “rey de la creación”.

Toda educación para la libertad, tanto individual como colectiva, debería tener como base principal la enseñanza de nuestras limitaciones biológicas y sociales. No se trata de cortar alas, sino de dotar a la juventud de las herramientas necesarias para no ser víctimas de los vendedores de crecepelo, desde los más banales –como esos influencers que dicen que se han reinventado porque han cambiado de estilismo– hasta los más peligrosos, los falsos profetas de las utopías, los mundos perfectos que acaban siempre en baños de sangre.

Seguramente nunca podremos escapar de nosotros mismos. Ese ser fastidioso, lleno de pequeñas miserias y virtudes, traumas e ilusiones que somos cada uno, siempre nos acompañará. Por eso, como tradicionalmente ha intentando la mejor pedagogía británica, no se trata de lograr cambios radicales en nuestra personalidad (lo cual, por otra parte es imposible) sino de aumentar lo bueno y disminuir lo malo. Se trata, en definitiva, de convertir la existencia en un camino de perfección, con sus avances y retrocesos, sus abismos y sus cielos. Este inicio de año es un buen momento para levantarse de nuevo y sacudirse el polvo. Una vez más.