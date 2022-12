Campanadas como intermitencias para un viaje hacia no se sabe dónde. Doce campanadas, doce uvas, doce pasos hacia la incógnita que siempre supone una nueva singladura. Doce campanadas como tañidos de salida hacia la aventura de otro año más, y otro menos, mientras se recuerda a los ausentes en una noche que no es como la de la semana anterior, pero que también encierra connotaciones de nostalgia indudables. No es esta noche como la de Nochebuena, pero se le parece, claro que sí. No tan intimista, pero cuando las libaciones permiten una tregua afloran las ausencias más dolorosas. Noche de jolgorio y burbujas tras las campanadas, tras esa especie de morse a lo desconocido, que a ver quién sabe cómo se acerca el 2023, si astifino y con aviesas intenciones o con aviesas intenciones y astifino, adivina quién viene esta noche, a ver qué hay después...