Si el Canal se resfría, gran pulmonía

Vivimos de milagro, estamos al pairo de cualquier eventualidad y una semana después del suceso, el Ever Given ha sido desencallado y el Canal de Suez liberado. Hay que ver la catástrofe que ha formado el gigantesco portacontenedores, que ha sido capaz de paralizar el comercio mundial él solito. Obturando el Canal de Suez, ese motor de la economía mundial que es el petróleo hace que las pérdidas se amontonen como ni imaginarse pueda. Miles de millones de euros perdidos cada día que la mole dejaba sin circulación ese cordón umbilical que es el canal que une el Mediterráneo con el Mar Rojo. Atajo hecho por el hombre para evitar la tremenda tarea de rodear África. Un atajo tan clave que cuando se resfría el mundo agarra una pulmonía de no te menees. Y viéndolo de esa manera y qué consecuencias acarrea, vemos cómo esta sociedad pende de un hilo.