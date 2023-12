Tres de las más famosas canciones de Navidad que desbordan estos días tras convertirse en estándares universales y atemporales gracias a las versiones de los grandes cantantes y jazzistas fueron creadas para películas.

White Christmas, uno de los himnos fundamentales de la Navidad, se convirtió en un éxito internacional en 1942 gracias a la película Holiday Inn. Irving Berlin la había creado en 1940 (“¡Es la mejor canción que he escrito… ¡No, diablos, acabo de escribir la mejor canción que nadie haya escrito!”, dijo al terminarla) y Bing Crosby la había estrenado en su programa radiofónico las Navidades de 1941. Pero fue al incorporarse a esa película en el 42 –logrando el Oscar– y editarse en disco cuando se convirtió en un éxito arrollador multiplicado por su emisión para estrujar el corazón de soldados americanos que pasaban las Navidades combatiendo lejos de sus hogares.

Otro himno de la Navidad –Have Yourself a Little Merry Christmas– fue creado en 1944 por Ralph Blane y Hugh Martin para una película que también pretendía levantar el ánimo de la población durante la guerra, Cita en San Luis, en la que la interpretaba Judy Garland. Posteriormente todos los grandes –empezando por Sinatra, Ella Fitzgerald y Tony Bennet– la grabaron. La letra era idónea para aquellos días difíciles: “Aquí estamos, como en los viejos tiempos. / Felices días dorados de antaño… / Todos volveremos a estar juntos / si el destino lo permite”.

Para la comedia musical Mame estrenada por Angela Lansbury en Broadway en 1966, basada en la obra teatral de 1956 y la película de 1958 Auntie Mame, llevada al cine en 1974 con Lucille Ball, compuso Jerry Herman su extraordinaria We Need a Little Christmas que cantaba la protagonista –siempre la música y la Navidad como consuelo– para darse ánimos tras arruinarse con la Depresión del 29.

