Candelaria en el Rocío

Eran pobres, está claro. En el Levítico está escrito: "Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija traerá al sacerdote, a la entrada de la tienda de reunión, un cordero de un año como holocausto y un pichón o una tórtola como ofrenda... Entonces los ofrecerá delante del Señor… Esta es la ley para la que da a luz... Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, tomará dos tórtolas o dos pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado; y el sacerdote hará expiación por ella, y quedará limpia". Y Lucas cuenta que "cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor (…) y ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones". La economía del carpintero no daba para el cordero, está claro, y él y María se acogieron a la estipulado para quienes "no le alcanzan los recursos". Nació en un pesebre, sus padres tuvieron que acogerse a la excepción ritual prevista para los pobres, él no tuvo una sola posesión en toda su vida ("las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza"), fue ejecutado de la forma más ignominiosa y cruel que entonces existía y enterrado en una tumba prestada. Lo que después se llamó Teología de la Liberación fue vivido y escrito hace 2.000 años.

Este precepto se remonta en su origen mosaico a entre los siglos XVI y XIII a. C., fue plasmado por escrito hacia el siglo VI a. C. en el Levítico, uno de los cinco libros del Pentateuco, y el cumplimiento por parte de José y María del precepto tuvo lugar hace veinte siglos. Así, lo que hoy sucede en la aldea del Rocío con la presentación de los niños a la Virgen perpetúa, dándole contenido, sentido y vida, no como un rito vacío, una costumbre con unos treinta y seis siglos de antigüedad en su origen judío y veinte en el cristiano.

Cuando los padres lleven hoy a sus hijos ante la Virgen, los alcen para que reciban la bendición -maravilloso intercambio: la sonriente, serena y sabia Madre, trono del Niño, presentando su Hijo a quienes le presentan a los suyos- y los pasen por el manto de la Virgen están ofreciéndoles lo más importante: sentido para sus vidas y norma de amor para vivirlas. ¡Cuánta verdad y cuánta vida tiene hoy, en el Rocío, este antiquísimo rito!