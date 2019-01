Carta a Canal Sur

Escribí esta carta antes de la reciente campaña electoral al director de la RTVA:

"Estimado Joaquín Durán: hace semanas me comunicaron desde Canal Sur que tu comité de selección de películas había rechazado Copla, Niñas y Alegrías de Cádiz, que ya habían sido aceptadas por un directivo anterior que luego fue expulsado. No puedo acatar la decisión de ese comité porque siendo una persona fundamental en la cultura audiovisual andaluza no debo someterme a comité ninguno. Yo soy mi comité. Ya con 21 años no aceptábamos las notas que los profesores nos ponían a los alumnos de la Escuela de Cinematografía y tuvieron que mediarlas con las nuestras propias. Ahora, cincuenta años después, tras haber pasado esas películas con enorme respeto en festivales y circuitos internacionales y recibidas las mejores críticas por los medios más exigentes españoles y extranjeros (Le Monde, Libération, El País, El Mundo, Trafic, Sight and Sound, New York Times...) no puede ser que me sometas a exámenes menores.

Necesito que mi público natural vea esas obras. Tu debes ser un mero intermediario a nuestro servicio (por supuesto que hay otros creadores andaluces a los que también debes ese mismo servicio). Prográmalas, aunque sea malamente, y págame lo que puedas.

Envío esta misiva a algunos amigos de los medios y al gabinete de la Vicepresidencia al que ya expuse esta insostenible situación que espero que ahora humilde y amigablemente arregles. Tu compañero de coro de Cádiz".

Firmado: Gonzalo García Pelayo.

Creo que las exigencias de esta carta son extensibles a muchos creadores andaluces que tienen el derecho de mostrar su obra a todo su público potencial. Cualquier filtro que los directivos del canal pongan en marcha podría ser considerado como censura. Ellos son, repito, unos simples servidores de los creadores andaluces que deben ayudar a poner a éstos en contacto con sus espectadores. Es el único sentido que tiene una televisión pública de una zona autonómica, que, además, comparte la misma lengua que el resto del país.

Cuando envié este texto creía, como casi todo el mundo, que habría continuidad política en la dirección de Canal Sur. No obtuve respuesta alguna en ese periodo preelectoral y evidentemente no puedo esperarla ahora, cuando deben tener otras preocupaciones mayores que responderme.

Si esta situación de censura persistiere me iría convenciendo de la inutilidad de las emisiones autonómicas que sólo supongan la difusión del pensamiento y gustos del partido gobernante en cada momento.