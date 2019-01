Carta desde un paraíso en la Tierra

Nubes al fin tras un invierno seco como un ajo y que se mantuvo sostenible gracias a aquellos diluvios otoñales. Nubes tras muchos días ausentes para un paisaje que la otra tarde presentaba un ocaso memorable según se oteaba el horizonte tras la cornisa aljarafeña. Era como una paleta multicolor de nubarrones oscuros emparedando un candilazo esplendoroso. La luz de Andalucía la Baja matizada por la proximidad de una lluvia que ya se echaba en falta. Y si el celaje se mostraba apoteósico, el paisaje no le iba a la zaga con ese verdeo pletórico que presentan nuestros campos. Si los cielos impresionaban a la ida, en el retorno no cabía otra que embelesarse con el verde de unos trigales que andan pidiendo pintores. Y es que ve uno esas imágenes de telediarios llenos de inundaciones y de nevadas y no tiene más remedio que dar gracias al Cielo por vivir donde vivimos.