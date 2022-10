Catar: ha sido gol

Arde Mestalla" y "Ha sido gol" son las frases futboleras que más me gusta repetir, la primera inopinadamente porque tardé algún tiempo en saber que Mestalla es un estadio valenciano. Pero venía de cine para definir una buena bronca. La segunda es más habitual y hasta las que desconocemos casi todo de la hermenéutica del citado deporte, sabemos lo que es gol y lo que no (o tal vez ahí haya matices que sigo desconociendo). Que le pregunten a la maravillosa y generosa Rocío Márquez, autora del himno del Recre, el decano equipo de su Huelva, y ese primer partido al que asistió, al principio discreta y luego ya contagiada por la natural euforia de la contienda. De No… a Gol solo va una letra. También reconozco la expresividad alegórica de " gol en propia puerta", porque todos la hemos pifiado más de una vez y nos hemos hecho un desavío sin un chivo expiatorio a quien cargar con la culpa y las maldiciones.

Pues tal que así, gol sin Var y en propia puerta, se están haciendo las democracias participando en la mamarrachada inmoral del Mundial de Catar. Lo mires por donde lo mires, desde las deplorables condiciones en las que se ha trabajado en los espacios -6.500 trabajadores inmigrantes han muerto desde su elección hace diez años según The Guardian- hasta las restricciones homófobas y feminicidas que tienen como sujetos a las mujeres, los homosexuales y todo aquel que se salga de la regla de ese país autocrático y totalitario. Que desde las autoridades balompédicas patrias (no sé si se merecen la expresión) se defienda que ya han advertido no tolerar persecución a sus seguidores, mientras se les recomienda a los susodichos "que sepan adaptarse a las costumbres del lugar", ofende aún más. Tomar por costumbres las persecuciones -penas de cárcel, ojo- no tiene nombre. O sí: poner la cuenta de resultados por delante de derechos y libertades. Estos liberales han demostrado moverse confortablemente en el feudalismo.

Los mismos que nos solidarizamos con el arrojo valiente de las mujeres iraníes defendiendo su libertad y nos acongojamos en público con el drama de las mujeres afganas perseguidas por el régimen talibán, andamos comprando anacardos y bebidas para asistir por TV a la gesta futbolera, porque (va otro aforismo) "el fútbol es fútbol", ni más ni menos. Pues que no me incluyan. Ruego encarecidamente a quien corresponda que, cuando se nombre a mi país, se añada un asterisco donde quedemos fuera algunos. No bastan, creo, declaraciones explosivas como las de los Socceroos de Australia. Ya no. Ni golpes de pecho. Tal vez a los mismos que van a hacer caja en Catar se les ocurra un megaconcierto como aquel del Camp Nou, con Amnistía Internacional, en 1988. Entonces nunca un estadio me pareció más bello. En Catar los goles sonaran todos a traición y vergüenza.