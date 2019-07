Ceballos sigue la estela de su paisano Reyes

Ni siquiera la grave lesión de Asensio ha hecho que Zidane cambie de parecer. Indudablemente, Dani Ceballos se le atragantó al francés y no ha habido forma de que cambie de opinión. Sus razones tendrá, pero creo que es un problema de obcecación, una fijación personal incomprensible para el aficionado de a pie. Lo quiere fuera del vestuario y por ahí puede ser más debido a animadversión a la persona que al futbolista.

Esto ha hecho que otro talento emigre a la Premier aunque sólo sea por un curso. Creo que eso no es bueno para LaLiga, pero sí puede ser magnífico para la progresión del futbolista. La Premier tiene la virtud de endurecer al individuo y Dani puede salir muy mejorado de su aventura inglesa. Podría ser el resorte para un retorno por la puerta grande, aunque sólo si Zidane no sigue por entonces a los mandos del Madrid, pues no parece Zizou hombre de fácil cambio de parecer.

Mucho se habló de su posible vuelta a Sevilla, pero su caché la hizo imposible. Con su definitiva marcha a Londres pierde el morbo y debe ganar el futuro del utrerano. Por lo pronto debería sacar enseñanzas positivas de la estancia de Reyes en ese mismo destino. Y enseñanza imprescindible sería adaptarse a la vida londinense mejor que su recordado paisano, que lo logró todo en el Arsenal con rapidez, pero no supo ser feliz ni aprender algo fundamental allí, hablar inglés.

Si Ceballos aprende a no perder el tiempo jugando a la gallinita ciega, se integra en la vida de Londres y se entiende con el entorno sin necesidad del lenguaje por señas, seguro que vuelve siendo mejor futbolista de lo que actualmente es. Lo tiene todo para ocupar el sitio para el que está dotado y sólo necesita para ello sentido común y ganas de aprender de la vida. Así volverá por la puerta grande, pero también habrá de rezar para que a su vuelta no esté Zidane. Eso está claro.