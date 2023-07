HAY un negacionismo de izquierdas, un terraplanismo rojo y un populismo científico. Pero hoy nos centraremos en la conspiraonia socialista y lo ejemplificaremos en un camisa vieja del sanchismo, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el gran mandarín de Nervión y cliente asiduo de la restauración sevillana, que en un golpe de audacia (y de suerte) resucitó políticamente gracias a su apoyo a Sánchez cuando este era un apestado político que erraba por la España vaciada quemando gasoil en un coche viejo. El apoyo se lo pagaron a Celis –este es su alias político– con la vicepresidencia del Congreso (un ministerio, como algunos apuntaron, era demasiado), donde exhibió sus condiciones de inquisidor al expulsar del hemiciclo a la diputada de Vox Patricia Rueda por llamar “filoetarras” a los de Bildu. Es decir, como diría un castizo, por llamar al pan, pan, y al vino, vino. Esta es la calidad democrática del sanchismo militante.

Celis, número dos por Sevilla en las Generales del 23-J, no ha tenido ningún tipo de sonrojo al apuntarse al argumentario conspiranoico de su jefe madrileño, como demostró en la interviú que le hizo el pasado sábado Juan Manuel Marqués Perales: “Cada vez que hay una presidencia socialista, hay una dinámica de los poderes ocultos, de los poderes económicos, de los poderes mediáticos, para quitar al presidente de turno”. Pero la cosa no queda ahí. Siguiendo el manual del perfecto conspiranoico de izquierdas apunta a un enemigo interior, que es la forma de preparar esas futuras purgas a las que ha sido tan aficionada la siniestra a la largo de su historia: “Lo que sí ha habido son unas dinámicas por parte de algunas individualidades de practicar el quintacolumnismo dentro del PSOE”. ¿Pepote Borbolla? ¿Alfonso Guerra? ¿Susana? ¿Borrell? Por supuesto, cuando se le preguntó quiénes son esos terribles agentes infiltrados en la izquierda, el político socialista contesta con un vago “todos los tenemos en la cabeza”, que es lo mismo que no decir nada.

No hay duda de que en la vanguardia del sanchismo se ha instaurado el discurso de la conspiración derechista y mediática como una manera de justificar la animadversión que provoca un presidente atormentado por su falta de popularidad. Sánchez no cae bien, como tampoco lo hacía Aznar. ¿Por qué? porque ambos son soberbios y sobrados. En el caso del socialista, además, porque ha mentido a los españoles en cuestiones cruciales y ha pactado con aquellos que quieren acabar con el país. Y ahora, llamaré a los poderes oscuros para que me manden mi cheque por haber escrito este artículo. Espero que sean generosos. Queda mucho verano por delante.