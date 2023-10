Recientemente leía que el chef Mauro Colagreco, argentino afincado en Francia hace más de veinte años, iba a organizar en su restaurante Mirazur, en Menton, con sus tres estrellas Michelin y su elección hace unos años como mejor restaurante del mundo según la clasificación patrocinada por San Pellegrino, un “menú a cuatro manos” preparado entre él y David Kinch. Éste, a su vez, es también un cocinero reconocido, que durante años estuvo al frente de su restaurante en San Francisco, el Manresa, igualmente triestrellado. Ese menú al alimón sólo lo prepararían una noche.

Y me falta darles un pequeño detalle de la información para que ustedes sepan lo mismo que yo: el menú, único para todos los comensales, tendría un precio de 480 euros por persona, sin bebidas, con la opción de añadirle algún detalle especial y un maridaje con vinos de excepción, en cuyo caso la cuenta subiría a la muy redonda cifra de 1.000 euros cada comensal.

No sé qué sensaciones, impresiones o reacciones les producen los dos párrafos anteriores. Les desgranaré, no necesariamente en orden de importancia ni cronológica, algunas de las que yo tuve cuando leí esa noticia. Reconociendo de antemano que algunas tal vez sean incompatibles con otras, demostrando una cierta incoherencia que tendré que confesar.

Una, que quién tuviera mil euros (más los que cueste el desplazamiento hasta la frontera entre Francia e Italia, la estancia y el regreso) para gastarlos en una cena. O el doble, si lógicamente uno quiere ir con su cónyuge, pareja, singular other, o lo que quiera que sea o como quiera que usted llame a esa persona con quien iría a ese tipo de cena.

Otra, tan sincera y real como demagógica, que con ese dinero, bien gastado (no a través de organizaciones tipo Unicef, ideologizadas y burocráticas), se puede solucionar el problema de mucha gente en el mundo. Vacunas, escolarización, acceso a agua. Miren en la web de Manos Unidas, Caritas Internationalis u otras. Sociedad enferma de egoísmo o indiferencia.

Y una última (habría otras): que aunque el nivel de bobería no sea escaso (recuerden el principio de Hanlon y la primera de las leyes fundamentales de la estupidez humana de Cipolla, según la cual “siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo”), lo cierto es que no todo quisque es imbécil y, en general, cabe hasta suponer que quien ha generado una capacidad económica como para acudir a ese tipo de cenas, será mejor o peor persona pero probablemente no sea el más sancirole de su clase. Así que probablemente debamos concluir que, si realmente disfrutas de la sofisticación y la creatividad culinarias, te lo puedes permitir y no te genera problemas morales, la experiencia debe de merecer la pena y ser una exposición a la infrecuente excelencia.

No esperen que les dé detalles sobre qué tal fue la cena. Incumplo más de uno de los requisitos con que acababa el párrafo anterior. Pero si me entero, se lo cuento.