Cenar con vino que parece robado

A un muy conocido y recordado notario de Sevilla que estaba almorzando en un velador del centro le gritaron con guasa desde la acera de enfrente que yantara más despacito porque parecía que se estaba comportando “como si fuera comida robada”. Recordaba la anécdota cuando en la mesa de una reciente cena apareció una botella de champán francés con la anilla del sistema de seguridad que se usa en muchos supermercados, esa arandela imposible de quitar del cuello del envase por mucho que uno se empeñe. Es lo que ocurre cuando se hace el pedido a domicilio, que los mozos del reparto no pasan por los arcos de seguridad y te dejan en casa el carbónico con el dispositivo antirrobo en perfecto estado de revista.

Si te sorprende la botella de esa guisa con señores de confianza, puedes hacer hasta bromas, pero si es una cena de compromiso más vale que renuncies a servir el caldo con la anilla por delante, la misma que te pega el pitido en la puerta de esos grandes almacenes cuando estás a punto de mirar si hay taxi en la parada y aparece el tío de la chaqueta roja preguntando con la mirada ya fijada en la bolsa por todos los artículos que van dentro. Sonrojo público. Y ahora explique usted que el libro es de otra tienda, los zapatos con las tapas nuevas son del taller de enfrente y el recibo de la maldita botella de champán no sabe usted si lo tiene con otros tropecientos mil en la cartera, lo echó en el bolsillo de la guayabera o está dentro de uno de las tres bolsas. Una vez en la mesa, en cualquier caso, sólo queda camuflar la botella hasta arriba con esa servilleta de cortesía que cubre el cubo del agua fría con hielos para que ninguno de sus invitados advierta el indiscreto artefacto en el gollete. El trance es para pensárselo, porque la botella parece literalmente material robado aunque la haya pagado usted religiosamente.

Peor todavía es que haga un pedido de ropa y le lleguen a casa las prendas con el dispositivo antirrobo, que ocurre y no pocas veces. Ahí no caben amigos de confianza ni servilletas para disimular. Usted no se puede poner una camisa con la pieza de plástico duro en el cuello. Solo queda hacer justo lo que no pretendía cuando optó por la compra digital: acudir una tienda de la marca en cuestión y avisar desde la calle que lleva ropa que parece robada... pero no lo es. Y que el dependiente de turno se apiade de usted prontito y libre su ropa de todas las palancas de seguridad. Si ha de sucederle que sea con una botella de champán y gente de confianza. Parecerá que bebe vino robado. Y quédese la botella con la anilla de recuerdo. Las dos tienen su valor. Con el tiempo es un trofeo de caza.