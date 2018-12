El Centro se puede morir

De siempre, en Sevilla como en tantas ciudades históricas, el Centro era el corazón desde donde irradiaba la vida: núcleo del poder político y económico, de la actividad comercial y social, donde todos anhelaban vivir. Los habitantes de los barrios periféricos y los de las poblaciones de la zona de influencia se desplazaban al Centro para cualquier gestión, comprar, trabajar, dar un paseo, disfrutar la vida. Vida que en buena medida se ha desplazado, en Sevilla como en tantas otras ciudades históricas importantes, al extrarradio.

El Centro queda, en algunos de sus barrios, un tanto despoblado, habitado por menos personas y de mayor edad, con casas que, como sus pobladores, se van deteriorando por el paso de los años y la peor fortuna. La vida es literal, triste y necesariamente, languideciente. A las siguientes generaciones les resulta caro adquirir una vivienda, lo que además no ambicionan dado que estas zonas son vistas como carentes de atractivos para los jóvenes y sus hijos. Hay profusión de historia y arte (¡y bares!) alrededor, pero esos puntos fuertes no son, a los ojos de muchos y según demuestra la realidad, alicientes para captar nuevos habitantes con familias crecientes.

El turismo masivo, irrenunciable porque no tenemos otra industria comparable, que aporta vida y movimiento y economía, contribuye a encarecer el día a día, y presiona hacia la "centrifugación". No le echemos al turismo la culpa del mal que estoy describiendo. Es coadyuvante, no causante. El origen estriba en tendencias demográficas y sociales comunes a muchos países (aquí acrecentadas por la baja natalidad). Falta de conexión física y vital entre periferia y Centro. Los vecinos de los barrios tradicionales compran en grandes centros comerciales a las afueras, y quienes viven en barriadas o incluso pueblos cercanos no tienen necesidad de entrar en Sevilla porque a pasos de sus casas tienen todo lo que necesitan. El Centro quedaría para las administraciones públicas, los turistas, los ancianos y unos miles, no muchos, de pudientes. ¿O no es así?

Sin embargo, siendo el anterior diagnóstico en buena medida incontrovertible, ofrece una caricatura más que un cuadro de A. López, A. Cazorla o Vera Muñoz, por citar tres de mis realistas favoritos. El problema del Centro es casi más de tópicos (no se puede aparcar, está hasta los topes, es carísimo, los niños no pueden jugar, etc.) que de hechos. Hablar sistemáticamente mal de algo -o de alguien- acaba afectando a su imagen y la opinión deviene realidad -objetiva o percibida, da igual-. La verdad es que el Centro de Sevilla es un lugar maravilloso, interesante, con mucha más vida y más variada de lo que parece, con alicientes tradicionales y actuales, un privilegio que merece la pena alabar, disfrutar … y cuidar.