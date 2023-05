El Cervantes, cine de estreno

“si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo”.

(Albert Einstein)

EL cine Cervantes ha sido noticia esta semana por sus planes de reapertura en octubre próximo. Buenísima noticia, pero la realidad es que, en la sesión abierta y con focos, solo se presentó la idea y la voluntad de abrir de nuevo el local al público. Agradecemos a los gestores de la sala y a los responsables de la plataforma Cervantes es cine que expresaran ese compromiso para lo que pidieron el apoyo de las instituciones y de los sevillanos. Si algo ha quedado claro en estos años es que para conseguir el mantenimiento y vida de los edificios que constituyen un legado de la ciudad hay que usarlos. Cada vez me interesa más el concepto de legado y no el de patrimonio para hablar de edificios y de ciudades. Patrimonio, como saben, es el conjunto de bienes que pertenecen a una persona susceptibles de estimación económica. Me dirán que patrimonio cultural es otra cosa, pero al final siempre hay un propietario público o privado, que es responsable y que como tal puede conservarlo o dilapidarlo a antojo. Legado es todo aquello que se deja o transmite a los sucesores, material o inmaterial, para que oriente su vida, favorezcan su desarrollo y asuman el compromiso de legarlo a las siguientes generaciones.

Sirvan estos comentarios para reflexionar sobre el Cine Cervantes. Creo sinceramente que hay que afrontarlo sin nostalgias, sin repetir los usos que lo han llevado a la situación actual. Hay que pensar y actuar desde enfoques nuevos, pensando en las palabras de Einstein que he citado al comienzo: si volvemos a hacer lo mismo, antes o después pasará lo mismo. No olvidemos que los que tuvieron la iniciativa, en la Sevilla de los años cincuenta, de hacer un cine del viejo teatro Cervantes, pusieron imaginación, riesgo y la idea de dar lo mejor a sus paisanos. Una sala nueva, diseño de dos grandes arquitectos, Alberto Balbontín de Orta y Antonio Delgado Roig, que en esos años también daban nueva vida como universidad a la Fábrica de Tabacos. La mejor proyección, la mejor pantalla, el mejor sonido, butacas cómodas, cortinas de terciopelo rojo y un bar atractivo. Una alternativa de primera calidad a nuestra vida doméstica, donde a duras penas sonaba una radio en nuestras casas. Ese era en gran medida el atractivo del cine. De los cines de estreno que aspiraban a proporcionarnos magia en la pantalla y una vida confortable en la sala. Todo ha cambiado a mejor, salvo añoranzas de cada uno. Pero la calidad de imagen y sonido que tenemos en las casas es claramente superior a muchos de los locales a los que pretenden que vayamos. Por no hablar de nuestro sofá preferido. No tengo que explicar lo que ganaríamos yendo al Cervantes a disfrutar en una gran pantalla de los nuevos espectáculos proyectados, pero tiene que ser lo mejor, una experiencia única. El Cervantes tiene que ser de nuevo el gran cine de estreno de Sevilla. Así sí será un gran legado para los sevillanos.