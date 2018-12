¿Chamizo dará el paso?

Ni Ciudadanos ni la izquierda radical (representada en el Ayuntamiento bajo la denominación Participa Sevilla) tienen nombrados candidatos para las municipales de l próximo mayo. Sabido es que Julián Moreno no repetirá. Y se da por hecho que la portavoz, Susana Serrano, no será de nuevo la cabeza de lista. Podemos busca un rostro que le sirva, al menos, para duplicar los concejales. No se descarta la figura del ex Defensor del Pueblo Andaluz, el cura Chamizo, gran activista que ha estado muy implicado en la campaña de Adelante Andalucía con su gran amigo Antonio Maíllo.