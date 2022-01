Chanel nº 5

Es curioso lo que nos pasa con las estadísticas. ¿Que baja el paro?: a tu cuñada y a tu yerno le acaban de aplicar un ERE en toda la testa. ¿Que sube el desempleo?: a tu amiga del alma por fin la han llamado de una web, porque lo que es el SAE sigue siendo terreno virgen para la mayoría de los parados que confían sus cuitas a infojob. Obviamente los números mandan, no dejaré que mi desastroso pasado escolar en la materia nuble la probada utilidad de la estadística, y aún menos cuando es algo tan sencillo de contar. Las cifras de la EPA no mienten, aunque sepamos que hay ángulos ciegos donde habitan personas que no salen retratadas jamás. Y sin embargo, cómo afecta a nuestra vida personal, el caso singular que todos y cada uno somos, cuando oímos hablar de esa realidad a la que como seres vivos -con sus días malos- pertenecemos. La tentación de ver el mundo desde la propia experiencia es muy humana, aunque lo sensato es saber que nuestro perímetro abarca lo que abarca y que ni el más viajado o vividor del mundo -Casanova sin ir más lejos- puede asegurar haber probado todas las camas, besado todas las bocas. Las ciencias sociales (que lo son, incluso las más puras o ¿acaso Hegel, Marx, Arendt, Steiner o Adorno no son esenciales para el conocimiento?) se han demostrado tan útiles como la rueda o la lavadora/secadora. Pero, inmersos en este juego de emociones bravas, en el que pensar ocupa un peldaño inferior al sentir, pareciera que es al "yo", por pequeño que sea (1,57, servidora), a quien van dirigidos todos y cada uno de los mensajes, sean publicitarios a cara descubierta o de los otros (le llaman comunicación institucional). Poco se cumple el protocolo Covid (argüido por la Junta como explicación de las colas y retrasos en la sanidad pública andaluza) cuando se espera en un vestíbulo atestado durante horas, bien para pedir cita, bien para reclamar la que se pidió hace un mes. Una, que debe ser humilde, asume que a lo mejor su caso no es "los casos", pero quien cuenta la realidad debería saber que una imagen vale más que mil palabras y no hablo precisamente de fotografía. No seré yo quien devalúe el trabajo preciso, profesional y valioso de los expertos en comunicación (al fin y al cabo es el nicho de mercado que le va quedando al periodismo remunerado) pero siendo necesario contar bien, todavía esa ciencia no ha alcanzado el grado del milagro. Una realidad puede tergiversarse con más arte que Mondrian, pero, como el mejor de los perfumes, no hace desaparecer ningún hedor. Si viene el interfecto de correr un maratón o de recoger a los niños del colegio a las tres de la tarde a finales de junio… el Chanel número 5 no sólo no le tapará el mal olor, sino que -maravillas de la química- lo convertirá en aún más insoportable. El medio es el mensaje. Pero limpio.