Con Charo ya no hay vuelta atrás

Domingo de Pasión, no va más. Cuando el sol esté en todo lo alto, pistoletazo de salida para lo que está por venir, la mayor ópera urbana de la Cristiandad en un escenario que abarca toda una ciudad. Hasta ahora, la agenda se ha nutrido de festivales para que en este domingo se contemple el que no haya vuelta atrás con ese toro en puntas que es el Pregón, que pregones hay muchos, pero el que se escribe con mayúsculas es el que este mediodía se da en el Maestranza. Y no estamos ante un pregón más, sino a la constatación de que todo cambia para que sea una mujer la que pregone esta Semana Santa que se nos viene encima. Nunca un pregonero ha recibido tanto calor mediático como el que ha recibido Charo Padilla desde que supo la noticia de su designación. Deseo fervientemente que las expectativas se cumplan y que no sea sólo por su condición de mujer.