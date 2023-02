Pasado San Valentín parece pertinente hablar de citas, aunque me temo que la palabra -aplicada para definir encuentros interesantes- ha quedado en desuso. Citas son la que parecen en la agenda del teléfono tal como te lo recuerda la alarma del aparato o, para mayor sofisticación, esa pareja de hecho que es Alexa. Hace furor cierto programa de televisión, que lleva ya tiempo forrándose con el espectáculo de citas a ciegas y que me aseguran es fundamental para entender el tiempo que vivimos y a las Escilas a las que los argonautas del siglo XXI nos enfrentamos. Me he resistido siempre a verlo y me limito, lo cual muy honroso tan poco resulta, a refocilar mi parte más bajuna con los memes de las redes y ciertos personajes (más ellos que ellas, desde mi subjetiva objetividad lo digo) que me resultan más extraterrestres que toda la parroquia de la cantina de Mos Eisley de Star Wars.

Ni a ciegas ni amorosas ni con el dentista -las tres pueden terminar con tu boca dormida, ojo- yo quiero reivindicar las citas de toda la vida, que ahora llamamos presenciales, con los inevitables interlocutores de Bancos, oficinas del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía o de la Seguridad Social. La prudencia nos llevó a convertir en telefónica toda relación administrativa en la pandemia y hemos de reconocer que todos hicimos un esfuerzo. Mi gratitud a algunos funcionarios -del catastro de Huelva, por ejemplo- que emlearon toda su paciencia para contestar trescientas veces a mis preguntas e incluso guiarme con su mano invisible para que pudiera cumplimentar un trámite por la azarosa vía de la web de su oficina. Gracias. Todas. No salimos entonces a los balcones a aplaudirles, pero desde aquí mi ovación calurosa a todos aquellos que hubieron de vérselas con atribulados ciudadanos que querían, un poner, pedir la jubilación o simplemente hacer una transferencia. Plas, plas, plas.

Pero han pasado dos años y la muy anunciada normalidad parece que tarda en llegar a esos lares. En estos días hemos dicho adiós a las mascarillas en los transportes públicos, que quedan en la voluntad de cada cual, pero las oficinas públicas siguen sin volver a ser las que eran, sin retintín lo digo. Porque quiero pensar que no ha venido para quedarse la obligatoriedad de pedir cita para cualquier operación. Entiendo que es más ordenado y más cómodo para todos, los atendidos y los que atienden, tener un horario y ceñirse a la programación. Ya lo hacemos cuando -oh, milagro- obtenemos cita con el centro de salud. Pero ¿no se ha previsto al menos una sola ventanilla de urgencia? Aunque hagamos cola o esperemos el último turno, es una opción para los imprevistos. Pero no. Hemos mutado el "vuelva usted mañana" por el "pida usted una cita". Ay, qué moderno sigue siendo Mariano José de Larra.