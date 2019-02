Ciudadanos sin alcaldable

Amuchas personas les extraña que Ciudadanos no haya nombrado su candidato a la Alcaldía de Sevilla, cuando apenas falta un trimestre para las elecciones municipales. Todavía es más raro que, sin tenerlo designado (no habrá primarias), se supiera que el portavoz municipal, Javier Millán, no sería ese candidato; y que pocos días después de darlo por defenestrado sea nombrado delegado territorial de la macroconsejería de Juan Marín en Sevilla. Torpes han sido, porque pudieron hacerlo al revés (informar primero de que lo iban a nombrar delegado y que pasaba a la Junta, donde tiene experiencia como funcionario), en vez de darle primero el palo y después la zanahoria. Aunque el resultado es el mismo: el grupo municipal de Ciudadanos queda descabezado y sin candidato a la Alcaldía.

La gestión de Ciudadanos en el Ayuntamiento se ha puesto en modo ley de Murphy. Todo se tuerce. Para empezar, no se sabe aún quién va a sustituir a Javier Millán. Y ayer otro concejal, Javier Moyano, con el que tampoco contaban para las listas, anunció que renuncia a seguir hasta mayo y dimite para volver a su profesión de farmacéutico. Se supone que el número 2, Francisco Moraga, será el nuevo portavoz. Además tendrán que cubrir las bajas de Millán y Moyano en el grupo municipal. Pero resulta que la número 4 de la lista de 2015, Inmaculada Monedero, ya no milita en Ciudadanos, y la número 5, Beatriz Robles, tampoco. Por lo que se llegaría al número 6, que es Pablo Díaz, jefe de de gabinete y hombre de confianza de Millán, y así seguiría corriendo la lista...

Quedará por definir el candidato o la candidata. El Manuel Valls sevillano no existe. A estas alturas no quedan mirlos blancos en el mercadillo. Ya han quemado algunos nombres, pero, tal como está el patio político, a lo mejor reconsideran alguno de los barajados, como Ana Llopis, que quizá sería más útil para eso que para sus labores en el Parlamento de Andalucía.

Pongan a quien pongan como alcaldable, va a partir en desventaja con el socialista Juan Espadas, que es el alcalde, pero también con respecto al popular Beltrán Pérez, el único candidato al que se visualiza como alternativa de gobierno municipal. La aspiración de Beltrán es repetir en Sevilla el modelo de Juanma, y quedar como alcalde de un tripartito o un bipartito.

En las últimas elecciones autonómicas, Ciudadanos fue tercero en Sevilla capital. Obtuvo 83 votos más que el PP y 290 menos que Adelante. Los acontecimientos posteriores han sido bastante negativos para ellos, parece que están en una contracampaña, y todavía no se han aclarado.