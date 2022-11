Tras Ciudadanos, viene Podemos

QIUENES fueron los candidatos a las alcaldías de Sevilla y de El Puerto por Ciudadanos, Álvaro Pimentel y Curro Martínez, renuncian a volver a presentarse. También el de Dos Hermanas, Javier Cabezas. Le están haciendo hueco al PP. Esperarán al cuarto turno, conseguir un cargo público sin pasar por esa oposición que son unas elecciones. Juan Marín ya está presidiendo uno de esos organismos de la Junta que nadie acierta a explicar bien para qué sirven; la ex consejera Rocío Ruiz es vocal de otra institución huera, un subproducto de la elefantiasis administrativa de las últimas legislaturas del PSOE en San Telmo; Marta Bosquet, ex presidenta del Parlamento andaluz, es la nueva responsable de otro hito de eso que Ciudadanos llamaba los chiringuitos del poder.Un liquidador del partido ya ha cerrado la mitad de las sedes del partido que había en España, mientras el proyecto de renovación que lidera Guillermo Díaz debate qué hacer con el partido naranja. Si incinerarlo o enterrarlo. El final que le están dando a Ciudadanos quienes fueron sus pioneros en Andalucía ha sido de todo menos honroso. Con desparpajo van tomando posesión de unos cargos como si, por sus méritos, por sus aportaciones al liberalismo español o por su buena gestión, les correspondiesen, y aún se preguntan por qué hay antiguos compañeros con honra que se indignan con sus soluciones crematísticas.Ni la nueva política y ni los partidos cool resistieron al relevo de sus líderes, Ciudadanos ya es pasado y ahora el que entra en el umbral es Podemos. Este fin de semana, el partido morado celebra lo que llama su Universidad de Otoño en Madrid, donde no estarán ni a la vicepresidenta Yolanda Díaz ni la ministro Alberto Garzón. El divorcio en Unidas Podemos es evidente, la antigua IU, de la mano de Díaz, aún puede volver a refundarse en otra propuesta electoral para ocupar el hueco que siempre ha tenido en la política española. Y lo hará porque son IU, los comunes y Compromís quienes tienen la implantación territorial que Podemos no logró extender, a pesar de sus éxitos electorales.Más País se sumará a lo de Yolanda, es la segunda fuerza en el Parlamento de la comunidad de Madrid y su candidata a la capital, Rita Maestre, es la única dirigente con alguna opción de ganarle la alcaldía al popular José Luis Martínez-Almeida. Lleva meses recorriendo los barrios de Madrid. De Podemos, apenas queda la ministra Irene Montero, cada día más ofuscada. Tiene razones. Regresa el bipartidismo imperfecto; de lo otro, fuese y no hubo nada.