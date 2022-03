Las Columnas, reserva espiritual de Santa Cruz

Pese a que todavía nos llegan mensajes de amigos y familiares que se siguen contagiando de Covid, ya hemos quemado las mascarillas como las feministas de los 70 quemaron sus sujetadores. Galopamos decididamente hacia la normalidad y el ensayo general definitivo será la próxima Semana Santa. Este año no veremos, como el pasado, a los grupos de adolescentes perdidos por el centro, sin una cofradía a la que agarrarse, con la primavera haciendo estragos en sus cuerpos y desafiando con sus vestidos de Domingo de Ramos a la muerte y la enfermedad. Que estamos ya rozando la vieja normalidad (lo de la nueva fue un invento de los profetas pandémicos) no hay duda. El pasado viernes, después de asistir a la segunda jornada del Triduo de la Semana Santa Heterodoxa -invento de la revista La Muy y la editorial El Paseo que ya va camino de convertirse en otra tradición ortodoxa de la ciudad- algunos de los presentes dirigimos nuestros pasos a la calle Mateos Gago para intentar abrevar cerveza, noble costumbre que suele resarcir al respetable de los delirios de oradores, moderadores, ponentes y algún que otro interviniente del público. Pero la operación, que antes del boom turístico se hubiese resuelto en cualquier bar de forma anárquica y a plena satisfacción de todo el mundo, se convirtió en un penoso peregrinar en el que pasamos por numerosos bares que nos negaban inclementes posada. Una especie de Línea Maginot de veladores, que corría paralela a las fachadas de los bares, impedía que se formasen esos corros cerveceros que tanto gustan aquí, formados por comensales de tanque en mano y sin más comida que el aire. Estábamos a punto de abandonar cuando, al fondo, descubrimos un bullicio frente al bar Las Columnas, sin mesas ni camareros, pura masa amorfa de bebedores charlando animadamente, tal como manda la ley vieja. Por no faltar no faltaban ni los tunos, ni la guiri achispada con sombrero de ala ancha rojo -a lo Tío Pepe-, ni el capillita postquinario, ni el cultureta quejoso... Todos en santa hermandad, con el alma encendida como el clavel de Rocío Jurado y el convencimiento de que estábamos en el último reducto de un barrio de Santa Cruz ya prácticamente desaparecido. Y fue entonces cuando recordé que en aquel ensanche de Mateos Gago, medio callejón medio plaza, era donde se reunían, en los siglos áureos, los negros de Sevilla para tocar sus atambores los días de fiesta, extraños en una ciudad extraña. Y también se me vino a la cabeza un verso de Ángel María Pascual: "En tu propio solar quedaste fuera". Y después, con los pies doloridos, dije adiós a aquella reserva espiritual -o arapahoe- del barrio de Santa Cruz.