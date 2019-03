Comparecencia inoportuna

Parece que la investigación judicial por supuesta pasividad ante la mafia del taxi del concejal Juan Carlos Cabrera, hombre fuerte en el equipo del alcalde Juan Espadas, no llegará muy lejos. Pero su presencia ante la juez en calidad de investigado no ha podido llegar en un momento más inoportuno. La inminencia de las elecciones municipales y el hecho de que el taxi haya sido uno de los puntos débiles del mandato han dado especial relevancia a la presencia de Cabrera en el juzgado y ha vuelto a poner de relieve que el taxi es uno de los problemas de la ciudad que no se ha sabido abordar en los últimos cuatro años.