PEDRO Sánchez ha logrado el doble objetivo que se marcó este verano: cambiar la mayoría del Tribunal Constitucional y colocar a Cándido Conde-Pumpido al frente de éste. El filibusterismo que el PP ha implantado en el Poder Judicial ha culminado con el último ridículo de los vocales conservadores del Constitucional, al apostar como último recurso por María Luisa Balaguer, más roja y feminista que Cándido. Se trataba de evitar a toda costa que ex fiscal general del Estado presidiera el tribunal de garantías. Todo el quilombo judicial al que hemos asistido desde hace meses, o años, se reducía a esto.

Ninguno de sus enemigos se atreve a poner en duda ni su solvencia jurídica ni su capacidad de mando, lo que el PP teme, y con cierta razón, es la sintonía que Cándido Conde-Pumpido mantiene con Pedro Sánchez en asuntos tan delicados como el de Cataluña. Esta es la nuez del asunto, por eso el ya presidente declaró en su primera intervención de agradecimiento ante los vocales que la Constitución no ampara “ni la secesión ni la independencia ni la autodeterminación”. Para aclarar.

Conde-Pumpido estaba en la onda de todos aquellos que de buena fe favorecieron el final de ETA mediante el diálogo abierto en Oslo. Tras el alto el fuego de 2006, y siendo fiscal general del Estado, afirmó que la Justicia no estaba para favorecer procesos políticos, pero tampoco para obstaculizarlos. “¿Esto lo sabe Conde-Pumpido?”, preguntó Otegi en mayo de 2005, cuando fue detenido por el juez Fernando Grande-Marlaska en esos años finales. Fue ETA la que abortó aquellas conversaciones, lo que, a la postre, le llevó a su disolución.

A Conde-Pumpido le acusan ahora de intentar con Cataluña lo que ocurrió en el País Vasco, pero a través del Constitucional. El resultado vasco no es malo, ETA ni mata ni existe, aunque algunos piensan que se ha trasmutado en Bildu, pero ni todos son los mismos ni amparan la violencia. Nada es igual.

Hay una agenda del presidente del Gobierno con Cataluña que no conocemos, otra mesa de diálogo que va por cauces distintos a la oficial, que no pasa por ningún referéndum de autodeterminación, aunque quizás sí por una consulta, como Salvador Illa ha dado alguna vez a entender. El riesgo es máximo, hay procesos que en España no se pueden emprender si el PP no da su consentimiento, aunque sea mediante el silencio.