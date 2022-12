El Congreso no es un 'saloon', señor López

Refiriéndose a la adición a la exposición de motivos de la proposición de reforma del delito de sedición que afecta a la chapuza de la ley del sólo sí es sí -más de 60 agresores sexuales beneficiados, de los que 13 han sido excarcelados-, Patxi López, con modos más propios de una barra de taberna (mejor: de saloon del Oeste) que de portavoz del PSOE en el Congreso, compareciendo ante la prensa dijo: "Lo que estamos haciendo es dar un toque de atención a los tribunales para que no vayan por ahí". Digo lo del saloon porque el gesto, el tono y las palabras de Patxi López remiten a una situación que los aficionados al western conocen bien. Un rico ganadero que se ha adueñado de un pueblo a base de forzar a los pequeños propietarios a venderle sus tierras pone y quita al juez y al sheriff a su antojo para que dicten y apliquen la ley como más le convenga. A veces en vez de un ganadero es un tahúr que se ha hecho rico amañando el juego en su saloon o un expoliador que fuerza a los buscadores de oro a venderle -es un decir- los títulos de propiedad de sus minas. El caso es que el sheriff y el juez dependen de él, sea un ganadero, un tahúr o un expoliador, y que si se les ocurre ponerse de parte del desgraciado granjero que se niega a venderle sus tierras, el esquilmado ciudadano que lo ha perdido todo en las mesas de juego trucadas o el minero forzado a punta de pistola a venderle (insisto: es un decir) su título de propiedad, el dueño del pueblo (no es infrecuente que el saloon, el banco y la tienda lleven su nombre) se apresura a amenazarlos con su destitución y el nombramiento de otros. Si se niegan tras una súbita concienciación, tiene a su servicio un pistolero niñato de gatillo fácil. Porque su voluntad es la ley y sus intereses dictan la justicia.

A esto, a chulería de saloon, será por deformación cinéfila, me sonó lo de "dar un toque de atención a los tribunales para que no vayan por ahí". ¿Es tolerable este lenguaje en una democracia europea madura? ¿Es admisible este grosero coloquialismo? ¿Qué es esto del "toque de atención"? ¿Cómo, desde la portavocía del PSOE, se puede decir que se da el "toque" a los tribunales "para que no vayan por ahí"? Cosas más graves, mucho más graves, están pasando. Pero hasta para justificar arbitrariedades y leyes chapuceras hay que guardar las formas si no queremos caer en una política de taberna o saloon.