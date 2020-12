Contaminando el pasado

Al igual que la mala gestión de los desechos en el presente contamina el futuro, también la basura cultural y mediática del presente contamina el pasado si se arroja sobre él. En este caso no se trata de la contaminación ambiental que afecta al ecosistema y la salud, sino de la contaminación cultural que daña la salud intelectual. Lo pensaba viendo Los Bridgerton el tiempo que pude aguantarla (que, la verdad, no fue mucho). Como se arroja chatarra al espacio, plásticos a los mares o gases a la atmósfera, esta serie arroja todos los desperdicios, basuras y desechos del audiovisual del presente sobre el universo que tendemos a identificar con la elegante, irónica e inteligente Jane Austen. Es como si el universo de Los Gipsy Kings hubiera viajado en el tiempo, después de empacharse con la María Antonieta de la niña del Coppola, hasta el mundo de Austen. Todo es horteramente caro, rebuscada y estudiadamente vulgar, falsamente moderno, groseramente puesto al día y adaptado a lo que sus creadores entienden que es el gusto y la sensibilidad actuales. Es, en lo que a estrategias comerciales de "actualización" se refiere, el equivalente a las portadas e ilustraciones de Fernando Vicente para las Madame Bovary o Cumbres borrascosas de la editorial Tres Hermanas.

Esta serie es un indicador más, en estos tiempos de consumación del Brexit, del declive de lo que representó Inglaterra en muchas cosas, entre ellas en la televisión: la caída de imperio de corrección y calidad que representaron aquellas BBC o Granada Television de Yo, Claudio, Coronation Street, Arriba y abajo, Retorno a Brideshead, La joya de la Corona, The Stars Look Down, Doctor Who, Calderero, sastre, soldado, espía o House of Cards (la original británica). Algo queda, sí… Como -por referirme a los últimos años- The Crown, Dowtown Abbey, Wolf Hall, Orgullo y prejuicio, Taboo, Happy Valley o Peaky Blinders, en estilos muy distintos retro, posmoderno, neogang o neonoir. Algo queda sí… Porque quien tuvo, retuvo. ¡Pero tan poco! Esto es lo peor que, referenciado al universo Austen indirecta o directamente, he visto desde Orgullo, prejuicio y zombis en lo que a recreación de la Inglaterra de la Regencia se refiere. Pobre Inglaterra, caída -eso sí con mucho glamour de baratija y lujo vulgar- tan bajo como nosotros con El Cid de Amazon Prime.