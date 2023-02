En la entrega de los premios que el Ayuntamiento de Sevilla otorga a los graduados por las universidades públicas locales con mejores expedientes, quien habla en nombre de los premiados dice que la sociedad está enferma y sus instituciones también, se supone que las universitarias incluidas. No agradece la distinción, como tampoco la que la Real Maestranza le concedió por idéntico motivo. Lo primero que uno piensa es si la portavoz, ya que habló en nombre de los premiados, se preocupó en saber si sus opiniones eran compartidas por éstos o fueron personales. Lo segundo es que quien dice que las instituciones están enfermas y no merecen su agradecimiento por un premio, quizá, por coherencia, debiera haberlo rechazado. Rechazar el diploma, y el dinero correspondiente, y la muesca en el currículum, y el acto protocolario donde pone a caer de un burro el sistema del que es partícipe.

Decía Marañón que el deber de la juventud es la rebeldía (Marañón, ese intelectual a quien hoy nadie lee, no Byung-Chul Han, el presunto filósofo coreano, tan de moda, que escribe inanidades en alemán, y es igualmente hueco en cualquier idioma). Y la más vieja rebeldía es levantarse contra lo establecido, lo imperante. Criticar desde una tribuna académica, a los veintitantos años, a la sociedad y sus instituciones enfermas, no es novedoso (aunque lo parezca, después del acto de Sevilla y el de la Complutense en el que otra estudiante de brillante expediente también arremetió contra la sociedad actual, si bien sólo trascendió su crítica a Díaz Ayuso). A lo largo de los tiempos lo hicieron casi todos los jóvenes que no debían ganarse el pan y tuvieron el privilegio del acceso a los estudios. Muy pocos hasta bien avanzado el siglo XX. También uno compartió aula con enardecidos revolucionarios que hacían vigilias por Palestina y torcían el gesto ante la mera mención de los Estados Unidos, ese bicho diabólico, esa quintaesencia del sistema, político.

Lo malo de estos jóvenes tan combativos, tan en contra de la sociedad que los ampara desde que nacen, es que con una mano la critican y con la otra se benefician de ella. Con una quieren acabar con las elitistas distinciones y con la otra aceptan un premio con dotación pública. Con una quieren repartir la riqueza entre los más necesitados y con la otra protestarán cuando les suban los impuestos, achicando su pequeña hucha. Nada nuevo bajo el sol. Lo normal es que se acaben aburguesando (enfermando, en el lenguaje de la universitaria premiada), que la rebeldía quede en dulce recuerdo de juventud. Sólo los más contentos de sí mismos, los más cínicos, seguirán jugando a revolucionarios cuando sean tan burgueses como sus abroncados. Los más pertinaces contestatarios, los contentatarios, no continúan protestando para ser aplaudidos o admirados sino para que sus criticados los teman y así los dejen seguir exprimiendo ese sistema tan, tan enfermo.