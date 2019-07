La Copa América, de somnífero a pestilente

Cualquiera que haya seguido ese somnífero de alto octanaje que es la Copa América se habrá percatado del mal olor que desprenden sus arbitrajes. Al martirio de un fútbol sobre pasto alto hay que añadir la poca credibilidad de su arbitraje. Muchas han sido las quejas recibidas por tan impopular estamento, pero las aguas acusatorias se desbordaron a raíz de la expulsión de Messi, injusta a todas luces lo niegue quien lo niegue.

Anteriormente ya hubo escaramuzas arbitrales que rozaron lo vergonzante, pero en el duelo entre el patibulario Medel y el mejor futbolista conocido ya quedó en entredicho la figura del juez. Juez prevaricador que deja en muy buen lugar a los árbitros europeos, pues difícil resulta un caso tan flagrante de injusticia futbolística en cualquier competición del Viejo Continente. Y es que una forma de prevaricar estriba en ir con la sentencia en el bolsillo antes de oír a las partes.

Y al final, lo que pronosticaba cualquier iniciado en cuestiones del Cono Sur, que Brasil iría en volandas hasta el éxito final. Una alfombra roja rojísima para que nada ni nadie perturbase la ruta prevista. Antes sin VAR y ahora con ese artilugio que la mano del hombre desvirtúa hasta hacerlo poco fiable, a Brasil no hay quien le tosa en sus competiciones domésticas y, claro, la voz de su eterno rival brama al sentirse contumazmente perjudicada, lo que ahora se repitió.

Si tras el Brasil-Argentina habló Messi de corrupción arbitral, la factura la pagó con urgencia, a las primeras de cambio. Una tarjeta roja inaudita por defenderse como pudo de los embates del irascible Medel. Viejo conocido el chileno, nos restregábamos los ojos viendo cómo se castigaba al hombre que ni siquiera contragolpeó en defensa propia. Nunca me gustó la Copa América, antes porque no me mantenía despierto y ahora porque huele a podrida de pitón a rabo.