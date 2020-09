Corazón de Sevilla, templo del Señor

Se atribuye a Santa Teresa la conocida frase de que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. La vida suele hacer lo contrario: escribir torcido sobre renglones derechos. Es lo que ha sucedido con los actos del cuarto centenario de la hechura del Señor. Preparó la hermandad las cosas tan bien como suele hacerlo escribiendo derecho sobre renglones también derechos un programa en el que lo cultual y lo cultural buscaban la más alta caridad en lo primero y la mayor calidad en lo segundo. Con el objetivo de aproximarlos yendo a la raíz única de las dos palabras. Porque si culto es homenaje externo de respeto y amor tributado a Dios, y habitualmente se entiende que consiste en el conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas, también lo son las obras escritas, compuestas, pintadas o esculpidas a mayor gloria de Dios y fomento de la devoción de los fieles. Culto y cultura unidos en su proyección sobre un horizonte infinito y eterno para celebrar los 400 años de ese don de Dios y de Juan de Mesa llamado Jesús del Gran Poder. Ese era el proyecto.

La pandemia escribió torcido sobre estos renglones derechos. Todo, menos la gran exposición que se clausuró una semana antes del confinamiento del 14 de marzo, se tuvo que suspender. Y la ida a los tres barrios ha debido aplazarse a 2021. Lo que el virus no pudo fue alejar al Señor de sus devotos y a estos de él. No faltó su apoyo, su fuerza y su consuelo en los hogares confinados presididos por su fotografía. No faltó su gracia a través de las misas retransmitidas cada mañana vía streaming. Y no le faltaron a él las oraciones de sus hermanos y devotos. La devoción y el amor no se confinan. Puestos a prueba son la más hermosa ofrenda que pueda hacerse porque está escrito que "el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón". No se trata de complacerse en la prueba o el dolor, sino de elevar una oración confiada desde ellos.

Se aproxima el 1 de octubre, día en el que en 1620 los hermanos fueron al taller de Juan de Mesa a liquidar el pago de la hechura del Señor y recoger su bendita imagen. Atenta siempre a acercarlo al mayor número posible de fieles, y ante las restricciones de aforo por las actuales circunstancias, la hermandad celebrará el solemne pontifical en la plaza de San Lorenzo, siempre corazón de Sevilla y ese día templo presidido por el Señor vestido por el amor de sus hermanos y devotos.