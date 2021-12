Corren malos tiempos para la ortografía

Hay quien dice que con los cambios en las normas ortográficas convendría ir nuevamente al colegio, pero no creo que haga falta. La ortografía no es importante ahora, al menos es lo que se desprende del uso que de ella se hace por las nuevas generaciones, por lo que no hay necesidad de volver al colegio. Si desde la desaparición de la figura del corrector, hasta los periódicos son jardines ricos en unas faltas de ortografía que hubiesen sido motivo para no aprobar el ingreso en el Bachillerato antañón, para qué quejarse de que hasta los padres de la cosa hayan declarado la guerra al diptongo y, sobre todo, a la tilde, antes llamada acento. Ya volvieron grupas para distinguir solo de solamente, pero no cabe duda de que los tiempos que corren no son los más boyantes para algo tan principal como era la ortografía cuando la normalidad no era nueva, sino sólo normal.