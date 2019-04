Costos, el éxito en España sin hablar español

En tiempos en los que se educa a los niños en el bilingüismo y se les insta a aprender un tercer y hasta un cuarto idioma, resulta que el hombre que ha sido embajador de los Estados Unidos en España y que ha traído al ex presidente Obama a Sevilla no habla nada de español. Absolutamente nada. Estos días ha atendido a los medios de comunicación asistido por un traductor en todo momento. A James Costos no le ha hecho falta el dominio del español ni cuando se movía en alta diplomacia en los despachos de Madrid ni ahora que se dedica al asesoramiento privado de empresas. Hay carencias que no son determinantes. A la vista está.