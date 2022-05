Courtois le da nombre a la 'Decimocuarta'

Goles son amores y un solo tanto pesó más que el chaparrón de ocasiones que tuvo el Liverpool para que un espigado belga llamado Thibaut Courtois fuese el muro de contención que imposibilitó el éxito de los ingleses. No es cosa de ensalzar el resultadismo, pero que le quiten lo bailado a un equipo que es el auténtico Rey de Europa desde que esta competición echó a andar también en París hace casi setenta años, una barbaridad.

Afortunadamente hablamos de fútbol y no de boxeo, pues si en vez del once contra once y un balón estamos en lo de las doce cuerdas, el Real Madrid se hubiera ido al descanso en clara desventaja de puntos. La primera media hora fue un vendaval sobre el área blanca para confirmar que Courtois es el principal sostén de la escuadra de Ancelotti. No menos de media docena de ocasiones más dos vicegoles abortados por el gran portero belga fue la producción red.

Era un ciclón rojo mientras que el Madrid tenía a toda su tropa por detrás del balón, pero el fútbol tiene su idiosincrasia y resultó que el Madrid no se fue con ventaja a vestuarios porque el VAR dijo no a un gol de Benzema. Y se avecinaba una segunda manga apasionante, pero a sabiendas de que el Madrid tenía que subir espectacularmente de nivel. Y no sólo no arregla el nivel, sino que en un más de lo mismo vamos a asistir a un claro duelo del Liverpool contra un gran Courtois.

Pero fútbol es fútbol y goles son amores. En el corazón del tiroteo conque el Liverpool somete al Madrid surge una contra de Valverde para que su tiro cruzado se convierta en asistencia letal para Vinicius. Iba una hora de partido y aunque el dominio inglés no decaería, todo quedaba visto para sentencia mediante Thibaut Courtois y sus circunstancias, que para la leyenda pasa la actuación del fantástico portero belga. La Decimocuarta lleva su nombre.