EL día que se inaugura la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 9 de mayo de 1929, Luis Cernuda (1902-1933) está en Toulouse. Dos días antes, el poeta nacido en la calle Acetres le envía una postal desde la ciudad francesa a su amigo Higinio Capote (1904-1954). “Pienso volver a Madrid mediado junio; Toulouse aburrido y aburrido. Recibirás mi tarjeta desde París, la temporada que he pasado allí me ha sentado tan espiritualmente bien”. También le cuenta que prepara un libro de poesía, ‘Cielo sin dueño’ y antes de repetirle cinco veces a Capote la palabra ‘escribe’, le dice: “los franceses insoportables; las francesas no esperan sino declaraciones amorosas ¡por lo demás las españolas también! ¡Uf!”.

Luis Cernuda tenía 25 años. En 1928, antes de partir hacia Francia, viaja a Málaga, donde verá el mar por primera vez. Desde allí, hotel Europa, Acera de la Marina, escribía a Higinio Capote informándole de su intención de pasar por Madrid. “Indícame pronto algún sitio donde parar en Madrid. Algún sitio no caro y un poco íntimo”. Los días en Málaga los interrumpió con una excursión a Huelva y en Madrid visitó a Vicente Aleixandre en su casa de la calle Velintonia. “Los últimos días en Sevilla estuvieron maravillosos. Yo, alegre como nunca lo estuve. Pero ahora… vuelve otra vez la tristeza”. El amigo es como un confesor o un paño de lágrimas, “lo mismo me ocurrirá en Madrid. Pero, ‘¡qué le vas a hacer! La vida es así’, como dice un tango que oímos la otra noche en Eritaña”.

Higinio Capote será uno de los mejores amigos de Luis Cernuda. Dos años más joven que el poeta del 27, pertenece a la misma generación. Nacido en Arcos de la Frontera, como Alberti cultivará la pintura y la poesía. “Dices que pintas y yo lo creo, y que oyes dudosos zumbidos poéticos”, le dice Cernuda en una carta fechada el 26 de diciembre de 1924. Se conocen en la Facultad de Derecho el año que se incorporó Pedro Salinas como catedrático de Historia de la Lengua y Literatura. En Derecho el decano de los poetas del 27 dará un curso sobre escritores de la generación del 98 y organizará en su casa unas veladas literarias a las que asisten Cernuda, Capote, Joaquín Romero Murube y otros alumnos.

Estudiaron y terminaron la carrera de Derecho, pero Cernuda y Capote nunca ejercieron de abogados. En su correspondencia se aprecia la distinta relación que ambos tienen con el mundo laboral: Cernuda elude y desprecia las oposiciones; Capote terminará aprobándolas para conseguir una plaza de profesor en Cabra, donde el polen de los olivos le produce una disfunción respiratoria que le obliga a solicitar el traslado a Jerez gracias a la mediación de su amigo Adriano del Valle. Por medio, una suspensión de empleo y sueldo entre 1936 y 1938 que le obliga a vivir con su esposa, Pepita Benot, y sus tres hijos (Pedro Manuel, Rafael y María Luisa) en casa de su tío Higinio en Sevilla. En 1943 nace el cuarto vástago, José María Capote, que será poeta y profesor de Literatura en la Universidad.

La amistad entre Cernuda y Capote terminará en 1932, el año que el segundo contrae matrimonio. En la biografía del autor de ‘Ocnos’ escrita por James Valender con motivo del centenario de su nacimiento, se da cuenta de las diferencias de criterio mantenidas por Cernuda con su antiguo maestro Pedro Salinas, con Fernando Villalón o con Federico García Lorca, que representaba un género de la poesía popular por el que Cernuda sentía “un desprecio casi visceral”.

En cierta forma, esas diferencias entre Cernuda y Capote cicatrizan cuando el benjamín del segundo dedica su tesis doctoral a ‘La etapa sevillana de Luis Cernuda’. En carta de 1968, Jorge Guillén le anima a ese trabajo. José María Capote Benot publicará más tarde ‘El surrealismo en la poesía de Luis Cernuda’, donde aparece, según referencia biográfica de Valender, la mención a una carta del poeta a su amigo Higinio Capote contándole que en Toulouse se había comprado “un sombrero americano, gris, exactamente igual al que lleva Gilbert Roland en Margarita Gautier”. Esa carta es de 1929 y lo que no cambiará en la vida y los gustos de Cernuda será su afición al cine. El 4 de noviembre de 1963, un día antes de su muerte, fue a ver en un cine de Coyoacán ‘Divorcio a la italiana’. Tenía intención de volver a verla con Paloma Altolaguirre, pero un paro cardiaco acabó con su vida un día después cuando bajaba a la cocina. Con un libro de Emilia Pardo Bazán en la mesita de noche y una hoja en la máquina de escribir perteneciente a un ensayo sobre los Álvarez Quintero.

El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera editó un libro sobre Higinio Capote. Uno de sus nietos, Higinio González-B. Capote, traza un perfil biográfico de su abuelo. De su azarosa vida. El destinatario de aquellas cartas de Luis Cernuda, que tanto le había hablado de su amigo a Vicente Aleixandre, como éste le confirmó en carta fechada en 1971 a su hijo José María Capote. Valender cuenta que el 14 de abril de 1931, día que se proclama la Segunda República, Cernuda y Aleixandre se perdieron paseando entre el gentío por la Gran Vía de Madrid.

Jorge Guillén se enteró de la muerte de Higinio Capote por su amigo común Ramón Carande. Aurelio Viñas, volviendo de un viaje por Grecia y Turquía. Aparecen cartas de pésame a la viuda y a los hijos. Ninguna de Cernuda. En 1954, el año que fallece su antiguo contertulio de las veladas de Pedro Salinas, el poeta ya está en México. Por medio de Octavio Paz, que acababa de volver a México desde París, consigue una beca para publicar unos ‘Estudios sobre poesía española contemporánea’. Escribe Valender que generó polémica la dureza con la que trató a Salinas y a Juan Ramón Jiménez. El primero le había presentado al segundo en el Alcázar de Sevilla en 1925. El libro se publicó en 1957. Un año antes le dan el Nobel de Literatura a Juan Ramón.

La postal de Toulouse de 12 de noviembre de 1928 es una reliquia de esa amistad de Cernuda con Capote. Se la manda a su casa sevillana de la calle Sánchez Bedoya, 16. “Mi querido Higinio: crepúsculo, niebla, sherry y jazz. ¿No es todo un programa? Y mi tristeza un poco byroniana. Desengañado, desengañado…”. Con Lorca sí se reconcilió. Federico participó en el homenaje a Cernuda cuando publica ‘La realidad y el deseo’. La foto del 27 en la que sí aparece. Destino capicúa de dos poetas. Uno asesinado en el 36, otro muerto en el 63. Uno lejos de su tiempo (el tiempo de morir), otro lejos de su espacio (el de vivir). Ese vivir fuera que empezó en ese Toulouse “aburrido y aburrido” y terminó en México después de ver ‘Divorcio a la italiana’.