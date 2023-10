NADIE puede decir que el desembarco del PP en el Ayuntamiento haya sido especialmente brillante en política cultural. La voladura del Festival de Cine en pro de la ceremonia choni-glamurosa de los Grammy es, quizás, el ejemplo más evidente de que las cosas no se han enfocado bien desde el principio. Todo indica (aún es un poco pronto para decirlo con contundencia) que el nombre elegido para portar el bastón de mando cultural-municipal, Minerva Salas, no es el más apropiado. Y que si no se toman medidas urgentes y de calado podemos asistir a futuros desastres. Pero es una falsedad rotunda afirmar, como algunos hacen interesadamente, que la política cultural en Sevilla fue, durante los años del Espadato y del periodo final de Muñoz, una especie de edén. Es más, la casi totalidad de los problemas actuales son heredados del anterior mandato. Durante los años socialistas los agentes culturales privados sevillanos (los que hacen ciudad) vieron impotentes cómo el desastre en la gestión del ICAS lastraba no pocos de sus proyectos. El hecho de ser beneficiario de una subvención municipal llegó a convertirse, más que en una suerte, en una especie de maldición. En aquella época vimos cerrar eventos como el Mes de Danza o Territorios. Pero pasemos página.Esta semana se ha anunciado el cierre –dicen que “por un año”– del Teatro Lope de Vega. Y a muchos se nos ha encogido el corazón en un puño. Perros viejos, al fin y al cabo, somos conscientes de que en Sevilla se sabe cuándo se cierran los edificios históricos, pero no cuando se reabren. Pueden pasar décadas. Que se lo pregunten si no a los vecinos de la Puerta de la Carne, testigos del abandono de su mercado, flor ajada de la arquitectura racionalista sevillana. Podríamos hablar de muchos más: San Hermenegildo, las Atarazanas, la comisaría de la Gavidia... Algunos ya están en vía de solución, pero han sido durante lustros auténticos zombis patrimoniales para descrédito de una ciudad que se tiene a sí misma como amante de sus cosas.

El cierre del Lope se produce por el estado lamentable en el que se encuentra el edificio tras años de precario mantenimiento. Y no han sido Sanz o Salas los responsables. Así que crucemos los dedos y esperemos que la próxima temporada hayan finalizado de verdad las obras y podamos seguir disfrutando de uno de los escenarios más señeros de España. Sevilla, déjenme que me ponga sentimental, es menos Sevilla sin programación teatral en el Lope de Vega.