Cuarenta y uno barra (41/) es el inicio de nuestro número de la Seguridad Social , como todos ustedes saben, y es sin duda el ejemplo vivo del ser ciudadano anónimo sin más derechos que todos aquellos que le corresponden como tal, sin que medien ventajas o desventajas de piel, sexo, religión o, con la heráldica local hemos topado, el apellido. Quienes son familiares de profesionales sanitarios saben bien que en esos lares no sólo no funciona el "no sabe usted con quién está hablando", sino que, al contrario, es célebre el llamado " síndrome del recomendado":como alguien venga de la mano de un mando en plaza y sin que haya voluntad torticera por parte de nadie lo que puede salir mal saldrá mal, leyes no escritas pero que funcionan como un reloj.

La literatura fantástica de mediados del siglo XX abunda en el terror de perder la identidad individual a merced de un Estado totalitario, como aquel desgraciado Número Seis de la serie televisiva de los sesenta El Prisionero ("yo no soy un número", clamaba el protagonista al inicio de cada episodio) al que Iron Maiden le dedicó un temazo. Sin embargo ese temido anonimato es la causa de que, por citar un ejemplo venturoso, las mujeres logren resultados espectaculares en todas las pruebas de acceso que no incluyan presencia ni identificación de sexo. Los procesos transparentes se basan precisamente en los llamados procedimientos a ciegas, esto es, que los evaluadores o seleccionadores no conozcan de los solicitantes más que un número como dicen que ocurre, tal vez sea leyenda urbana, en todos los concursos literarios.

¿Imaginan entonces si ese mismo procedimiento se aplicara, por ejemplo, a las propuestas parlamentarias o, ahora que vienen curvas electorales, a las campañas y debates? Seguro que es una ensoñación estrafalaria pero ¿qué ocurriría si a la Mesa del Parlamento llegaran las propuestas de los grupos sin más identificación que un 41/? Especulando a lo loco, ya lo sé, me froto las manos de periodista descreída imaginando qué dirían los diferentes portavoces con ideas que no vienen marcadas con la estrella del partido que las propone. Podríamos asistir a un delicioso, y libérrimo, espectáculo en el que se dieran situaciones tan jocosas que seguro animarían las largas jornadas de los sufridos compañeros que vagan por las Cinco Llagas en busca de un chisme o una frase gruesa para aliviar tanta idea preconcebida, tanta consigna, tan poca enjundia dialéctica y hasta ideológica.

Veríamos, por ejemplo, como alguien rechaza como funesta una propuesta que tal vez su grupo hizo hace unos años, la carne y la memoria son frágiles, o cómo un terrible azotador del adversario aplaude un proyecto de ley que su más letal opositor ha dejado caer como iniciativa. Si los diagnósticos y las soluciones llegaran a los plenos cobijados en el anonimato tal vez ese unicornio azul que viene siendo el consenso sería posible.

Ya sé, ya sé, mejor que lo patente como juego de mesa. Ay.