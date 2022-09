Cuarenta rosas y una Chacel

Hay calles que no tienen nombre y nombres que no tienen calle. La iniciativa, de la asociación de vecinos Blas Infante para pedir a su distrito - hecho está ya- el nombre de cuarenta y una mujeres para sus innombradas calles me parece un acto tan bello como lleno de convicción y de sentido. Ni mil manifiestos más sobre la injusta invisibilidad de tantas valiosas y desconocidas mujeres, ni una palabra más sobre cómo algunos barrios, que nacieron a toda prisa y a los que tantas veces se olvidó, palian una anomalía para convertirla en todo un acto de dignidad. Y de alegría. Alguien pensó que con ponerle números -aunque no fuera La Gran Manzana precisamente- a las casitas bajas de Juan XXIII sus vecinos ya tenían bastante. Y es bien cierto que desde que el barrio nació hubo que pelear escuelas, acerados, asistencia sanitaria, iluminación.

El mismo distrito, Cerro- Amate, es rico en historias de vida, en gracias y desgracias -no edulcoremos- en batallas ganadas y perdidas. Y en lecciones, como estas cuarenta y una calles que rescatan de la fosa común del olvido a otras tantas mujeres de las letras, de las ciencias, de la enseñanza. A Rosa Chacel sí se la conoce, aunque no tuviera un sitio en el nomenclátor, pero la escritora de la Generación del 27 ha sido el detonador de esa invasión femenina en el callejero. La asociación de mujeres que lleva su nombre pidió una calle para ella y a partir de esa propuesta la mecha encendió la idea de acabar con dos invisibilidades a la vez. Es hermoso pensar que habrá cartas -o recibos aunque sea- dirigidas a Josefa Limones, poeta del barrio y autodidacta; a Ángeles Alvariño, Ana Caro de Mallén , Concha Lagos, Isabel Ovín - que tiene un premio a su nombre en Carmona-, Dolores Jiménez, Niña de la Puebla, a Isabel de Oyarzabal y hasta a cuarenta escritoras, científicas, profesoras, pioneras y brillantes, tan poco conocidas como valiosas. Hay vidas que construyen peldaños aunque no los firmen, como no los firmaban las manos que erigieron basílicas, rascacielos, puentes, viaductos. Anónimos que nos hacen mejores a pesar de que no conozcamos sus nombres. Juan XXIII, el barrio que recuerda a aquel Papa en cuya tumba siempre hay flores, tiene hoy un santoral laico donde mirarse al espejo. Alguien preguntará tal vez quién fue esa María de Zayas -su novia vive en el número cinco- y alguien podrá contarle (Google mismo) que fue una de las plumas más brillantes del Siglo de Oro español, reconocida y aplaudida por sus contemporáneos, aunque luego la Inquisición aplicara ceniza sobre su memoria -guiño Eva Díaz Pérez- feminista cuando no habíamos nombrado el feminismo.' Yo misma habitaré esta noche en calle Patti Smith, nuestra matria rockera.