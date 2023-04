Asunto resuelto, las tardes hechas desde la de hoy hasta la del 1º de Mayo, ambas inclusive. Que se abstengan de incluir compromisos en la agenda vespertina porque no hay ocupación mejor que la de tomar asiento en el duro ladrillo maestrante una tarde sí y la otra también. Trece tardes sin opción al no sé qué hacer desde que hoy salga al albero el primer toro de Santiago Domecq hasta que se arrastre el último de Miura en el lunes festivo del Día del Trabajo. Y se trufará el tedio con el gozo, el no ha pasado nada con lo de salir toreando por el Paseo Colón. La mayor explosión de toreo y al que le pese que reviente en estas atardecidas primaverales en el mejor escenario posible, que quien no ha visto toros en Sevilla no tiene ni idea de a qué sabe una corrida. El mayor espectáculo del mundo, ese donde se muere de verdad y que tantos ataques resiste. ¡Viva el toreo!