Cuidadín, que el día viene con guasa

Por si éramos pocos parió abuela y por si no fueran suficientes los malos augurios e inquietudes derivadas de este tiempo de pandemia y crujir de dientes, hoy que es martes amanece con la propina del 13, qué le vamos a hacer. Si decíamos ayer que en este día iba a librarse gran parte del futuro del toreo con esa prueba del nueve que va a celebrarse esta mañana en el primer templo a Tauro, hoy hemos de incidir en el sentido mufa del día. Una sensación muy extendida y no sólo por la sociedad inculta, que me sé de muchos ilustrados que hoy no salen de casa por temor a los malos mengues que acrisolan la fama de la fecha. Prohibido, por ejemplo, pasar bajo una escalera, ni se le ocurra dejar el sombrero en la cama o abrir el paraguas bajo techo. Infinidad de manías con las que combatir las malas influencias del martes 13 y que en estos tiempos conviene tener presentes.