Cuidado con los campanarios

Mucho cuidado con las elecciones municipales porque en España, precisamente en España, han acabado no sólo con alcaldes, sino con reyes. Ay del que se ve superior por creerse montado para siempre en lo alto de la carroza, del que se considera el más veloz por llevar más corceles que nadie en la cuadriga, del que se cree impune porque nadie tiene valor de decirle al monarca que está desnudo, del que mide su eficacia por el número de selfies que le solicitan, del que se siente tan poderoso, respaldado, indiscutido y guapo que no oye cuanto se dice a partir de la segunda fila, del que jamás ha captado el mensaje de la obra de Valdés Leal (In ictu oculi), de quien se cree con derecho a cualquier arbitrariedad en los nombramientos, a no dar explicaciones o incluso a ofrecer algunas que insultan a la inteligencia. Cuidado con las elecciones municipales porque hace tiempo que dejó de operar el mantra de que en ellas se vota a la persona y no a los partidos. Tururú. Las municipales siempre avisan de los cambios. O los descartan. El Centro de Estudios Andaluces efectúa sondeos estos días de cara a esos comicios y ya se aprecia que los pueblos de siempre vuelven a las tendencias de siempre.

No se gana Zamora en una hora ni Dos Hermanas en un 19-J. Las acciones rentables en el pasado no lo son necesariamente en el futuro. Este mundo vive demasiado rápido, devora líderes como Saturno a sus hijos, masca dirigentes como chicles que luego escupe, produce con entusiasmo y olvida con crueldad, aúpa con vítores y derroca en silencio. Los líderes de hoy no son como los de hace cuarenta años. Ni serán despedidos como los de entonces. Ahora suben más rápido, pero también bajan a mayor velocidad. Eso es así porque el consumismo se ha disparado en todos los órdenes, porque todo envejece más rápido, porque la obsolescencia no afecta solo a los televisores y a los frigoríficos, porque no aguantamos veinte minutos de una película mala en Netflix, mucho menos vamos a soportar a un engreído venido arriba que gestiona nuestro dinero, porque nos guiamos por la emoción muchos más que hace cuarenta años, porque estamos más crispados, somos más impacientes y aguantamos menos.

Cuidado con las municipales porque se puede ir al garete todo lo que era sólido. Al final tendrán razón algunos sesudos analistas que advierten que siempre sobreviven los partidos por mucho que las marcas personales triunfen durante un tiempo. Tal vez por eso se van al traste las formaciones con líderes cesaristas. Una cosa es volar con autonomía y otra muy distinta creerse que uno vuela alto y solo. Cuidado con los pueblos, no se vaya a estrellar alguno contra un campanario.