Cuidado, que el colesterol no perdona

Empieza en este lunes una semana complicada en el apartado del colesterol y demás. En esta semana prenavideña se acumulan los compromisos más o menos profesionales para convivir alrededor de la buena mesa. Comidas con compañeros, almuerzos con compañeros, cenas con más compañeros mientras la báscula se aterra viendo el trabajo que se le viene encima. Es el pistoletazo oficial para la época en que las vacas lucen más gordas y no cabe tener cuidado porque al final las cosas son como son y no como uno quiere que sean. En fin que en este lunes, festividad de la Patrona de México, hay que rezar lo que se sepa para que no salten las alarmas ni se infrinjan los parámetros normales. A partir de hoy es como todo el año para otros, pero hay que tener mucho cuidado porque la báscula, como el algodón, no engaña y luego hay que subir la cuesta; la de enero, claro.