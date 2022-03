Cuidado con el control de calidad

Esperemos que la apuesta por el cine no sirva para una reedición de tanto riapitá como se dio cuando la fiebre folclorista. Se dio entonces una imagen de Sevilla desvirtuada, plagada de tópicos y que dejaba en mal lugar hasta a la Plaza de España. Con lo complicado que resulta afear la que puede que sea la primera plaza del mundo y la obra magna de don Aníbal era como un pastiche metido con calzador en cada película que se perpetraba en Sevilla. Ahora se ha decidido que filmar a Sevilla muy a menudo puede contribuir a una expansión universal de la ciudad, pero hay que tener mucho cuidado y que el control de calidad sea superior al que imperó en aquel tiempo de tanto nacional catolicismo como nos asfixiaba. No quiero abrir heridas citando ejemplos ya en el desván del olvido y prefiero recordar aquello con el único propósito de no repetir su amplio cúmulo de errores.