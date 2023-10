Nunca es tarde si la dicha es buena y la verdad es que estaba haciéndose esperar demasiado. Tras unos amagos descorazonadores, la lluvia se ha dignado visitarnos y sólo cabe esperar que lo haga en son de paz y no como ira desatada de la Naturaleza. Quiere decirse que en cantidad abundante pero con mansedumbre es como la lluvia hace realidad los beneficios de su presencia. La borrasca beneficiosa y no la gota fría que anega y que arruina nuestros pueblos más de lo que en realidad están. Advierten los que dicen entender de esto que estamos ante una de esas labores de limpieza que de vez en vez lleva a cabo la madre Naturaleza, con lo que procede salir de casa sólo si es obligatorio. La Naturaleza cuando llega el momento de limpiar, primero empapa y luego surge Eolo, conque mucho cuidado y que no abunden árboles por dónde pretendamos movernos.