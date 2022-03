Cuidado con las noches de congreso del PP en Sevilla

Qué frío hizo el martes en el PP. Advertía Guerra que fuera del partido se notaba el aire gélido, soplado a muy baja temperatura por Eolo. Esta vez la corriente polar se percibió en el interior. Qué duro es morirse, le dijo Franco a su médico. Qué espectáculo más deprimente es la salida de un presidente nacional, moro espichado lanceado por los suyos. ¡Cómo se empleó doña Isabel leyendo un discurso tan duro! ¡Cómo aprovechó Cayetana para ajustar cuentas! Lo mejor de la ex portavoz parlamentaria fue que dijo donde hay que decir todo lo que lleva denunciado y escrito desde que le quitaron los galones aquel verano. Tal vez la sesión debió ser de trámite: aprobar la celebración del congreso extraordinario y respetar el penúltimo lamento del doliente. La Junta Directiva Nacional es un órgano que cumple una función casi protocolaria. No hay más. Una asamblea de vecinos del bloque de la playa tiene más funciones ejecutivas. En el PP al menos sirve para que algunos salgan de su ciudad por un rato.

En la Junta Directiva Nacional hay de todo, desde cargos públicos hasta el amigo de la infancia del presidente, pasando por el militante que no pudo ser incluido en la ejecutiva y se le ofreció esa compensación. Casado se ha empeñado en vivir su funeral político, ejercer de doliente, convertirse en mártir. Tiene su mérito, oiga. Hasta el primero de abril tendrá su particular cuaresma. Le va a dar para un libro la mar de interesante, de esos que se presentan en el Hotel Palace, donde los chinos despistados hacen fotos ese día de todos esos señores enchaquetados que se dirigen al salón principal. No conozco agonías políticas asumidas de forma voluntaria con la certeza de una larga duración, donde todos los protagonistas se encuentran de nuevo a puerta cerrada, donde el personal se fija con tanta precisión en los corrillos, en quién saluda a quién, en quién se ha hecho el sueco y en toda esa farfolla propia de la corte capitalina.

¡Cómo le aplaudieron a Casado! Valiente ceremonia de la impostura. A ver si el PP aprende que las primarias son un veneno, un salto al vacío que acaba con los concurrentes impactados de bruces. Un partido presidencialista no puede someterse a a esos procesos. La experiencia ha sido un horror y todavía no ha terminado. Tres años perdidos para el partido que debe ser la principal alternativa de gobierno en España.

Las noches del congreso de Sevilla habrá que llevar a Casado al Quitapesares de Álvaro Peregil. Y a Feijóo al Perro Viejo... O que repita en El Copo con Virginia Pérez, donde brindaron aquella noche de abril de 2018 en que la presidenta sevillana llegó tras levantarse de una cena con Rajoy. De gallego a gallego.